Nieuwe Rode Duivel maakt stevige belofte en ziet wat in Engeland het verschil is

Amadou Onana heeft hoge ogen gegooid met zijn prestaties in de Premier League. Het leverde hem intussen ook een basisplaats bij de Rode Duivels op. Maar de 21-jarige krachtpatser is helemaal nog niet op zijn top, beweert hij.

Hij kan nog een stuk beter. "Eén ding is zeker: jullie hebben het eindproduct nog niet gezien", aldus een zelfverzekerde Amadou Onana in een interview op de clubwebsite van Everton. "Ik denk dat ik aan een vrij goed seizoen bezig ben, maar ik kan nog beter. Daar ben ik me heel goed van bewust en ik werk dan ook heel hard aan mezelf om mijn maximale potentieel te bereiken."

Onana speelde vorig seizoen nog bij het Franse Lille en voelt dat er een groot verschil is tussen de Ligue 1 en de Premier League. "Het is een andere ervaring dan in andere landen waar ik al heb gespeeld", zo legt de Rode Duivel uit.

"De mensen hier leven voor het voetbal. Ze eten, slapen en denken constant aan voetbal. Ook de media hebben het er altijd over. Ik luister er niet echt naar, maar je voelt wel die druk."