Hollerbach heeft een duidelijke voorkeur voor zijn opvolger bij STVV

Bernd Hollerbach maakte al vroeg dit jaar bekend dat hij volgend seizoen geen trainer meer zou zijn bij STVV. De Limburgers zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe coach.

Bernd Hollerbach maakte zelf de keuze om volgend seizoen niet langer trainer te zijn van STVV. CEO Takayuki Tateishi kondigde aan in april de nieuwe trainer voor te stellen, maar die is er ondertussen nog niet.

Hollerbach zelf heeft best wel een voorkeur van wie zijn opvolger moet worden, maar namen wil hij niet noemen. “Ik heb net op tijd mijn beslissing bekendgemaakt om de club te verlaten, zodat het bestuur alle tijd zou hebben om een goede opvolger te zoeken. Eén ding is zeker: er zijn een pak goede trainers in de Belgische competitie”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

Bij de supporters van STVV was te horen dat Hollerbach al zo vroeg zijn ontslag gaf omdat hij al rond is met een nieuwe club voor volgend seizoen. “Dat zien ze verkeerd. Weet je dat ik aanbiedingen heb gekregen tijdens mijn periode als STVV-coach? Ik ben daar niet op ingegaan, want ik wilde mijn contract uitdoen. Zoals het hoort.”