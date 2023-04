Van twee maanden padellen naar EK-kwalificatie: "Spijt van zijn keuze"

Zoals de kaarten er nu bij liggen zit het seizoen erop voor RSC Anderlecht. Dat zou ook voor Jan Vertonghen een stevige domper zijn.

Geen voetbal meer na 23 april voor RSC Anderlecht, het zit er zo maar aan te komen. Als Anderlecht de top acht niet haalt, dan is het seizoen zondag gewoon voorbij. Een toestand waar de club nog nooit in verzeild geraakte.

Dat heeft zijn gevolgen, niet in het minst voor de jongens die ook bij de nationale ploeg spelen. Want in de maand juni staan 17 en 20 juni twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen respectievelijk Oostenrijk en Estland op de agenda.

Zeker voor iemand als Jan Vertonghen wordt dat niet simpel. “Tot dan twee maanden elke dag padellen!”, zegt Jan Mulder in Het Laatste Nieuws.

Marc Degryse zou hem zelfs gewoon thuislaten. “Misschien moet Vertonghen dan maar met Tedesco spreken. Tegen Estland zullen we ook wel kunnen winnen met Debast en Faes”, is de analist duidelijk.

Degryse is zelfs overtuigd dat Vertonghen dit allemaal niet verwacht had. “Ik kan me niet voorstellen dat hij geen spijt heeft van zijn keuze voor Anderlecht. Dit is niet hoe je de laatste jaren van je carrière wil beleven.”