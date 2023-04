Indruk gemaakt tegen West Ham: KAA Gent moet steeds meer vrezen voor transfer na 1 jaar

De transferperiode is nog veraf, maar dat houdt de grote clubs niet tegen. De geruchtenmolen is alvast op volle toeren aan het draaien.

Veel ploegen zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Dat geldt in ons land, maar ook in de Bundesliga is het zo.

Zo is er al een maandje het gerucht dat Borussia Mönchengladbach aan het kijken is naar de Belgische competitie.

© photonews

Ook tegen West Ham United zaten ze opnieuw in de tribunes om Hugo Cuypers van naderbij te gaan bekijken.

Die is nog maar een jaartje bij KAA Gent na zijn transfer van bij KV Mechelen, maar is op weg naar de topschutterstitel.

26 goals

Bij Gladbach kan hij de opvolger worden van Marcus Thuram die meer dan waarschijnlijk deze zomer zal vertrekken.

Met 26 goals en 5 assists over alle competities heen is Cuypers dé man van dit seizoen misschien wel in de Jupiler Pro League.