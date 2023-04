Stoelendans op komst - wisselt ook deze coach van club binnen de Jupiler Pro League? Hij komt met opvallend antwoord

Bernd Hollerbach maakte al vroeg dit seizoen bekend dat hij volgend seizoen geen trainer meer zou zijn bij STVV. Rest de vraag: waarheen?

Bernd Hollerbach maakte zelf de keuze om volgend seizoen niet langer trainer te zijn van STVV. CEO Takayuki Tateishi is op zoek naar een nieuwe coach - daar konden ze in december al mee beginnen.

Tot op heden is die nieuwkomer nog niet gevonden. Ondertussen heeft Hollerbach zelf ook nog geen nieuwe job te strikken.

© photonews

Blijft hij in België of komt er een buitenlands avontuur voor de oefenmeester van STVV? Dat is nog niet helemaal duidelijk.

Na de nederlaag in eigen huis tegen Antwerp liet Hollerbach nog niet echt in zijn kaarten kijken over zijn voetbaltoekomst.

Toekomst

"Deze club heeft een mooie toekomst voor zich. De stabiliteit is er, de fundamenten zijn gelegd", aldus Hollerbach bij Sporza.

"Of ik klaar ben voor een andere club in België? Ik voel me vooral klaar voor vakantie", besloot hij zijn carrière bij De Kanaries.