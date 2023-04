Club Brugge en KV Mechelen met meerdere spelers in team van de week, ook deze spelers zijn erbij

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week opnieuw Sinan Bolat. Die pakte met héél wat knappe reddingen uit tegen Seraing en werd enkel vanop de stip geklopt door de tegenstander. Verdediging Achterin kiezen we voor drie sterke spelers. Spileers toonde achteraan bij Club Brugge waarom hij de voorbije maanden een vaste waarde bleek, terwijl Bates heel belangrijk was voor KV Mechelen in Anderlecht. Kristof D'Haene zwaait het voetbal uit met een doelpunt en degelijke prestatie achterin. Middenveld Op het middenveld kiezen we voor vier spelers. Mats Rits scoorde twee keer voor Club Brugge, Rob Schoofs deed hetzelfde voor Mechelen en lapte er nog een assist bij tegen paars-wit. Somers scoorde een levensbelangrijk doelpunt voor Cercle na een goede wedstrijd, Terho maakte er twee voor Union. Aanval In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden: Jutgla (3 doelpunten) en Thorsteinsson (2 doelpunten). De dribbels van Sakamoto leveren hem dan weer een plekje op. Dat levert dan onderstaand elftal op: