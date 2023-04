Titelambities opbergen? "Altijd gezegd dat Genk een probleem zou krijgen"

KRC Genk speelde een fantastische heenronde bij elkaar, maar de laatste maanden is de voorsprong volledig verdwenen.

In de heenronde van de Jupiler Pro League moest KRC Genk amper vijf puntjes laten liggen. De voorsprong van tien punten die het halverwege de competitie had op Union SG is ondertussen helemaal weggesmolten.

Als grote reden werd het vertrek van Paul Onuachu genoemd, maar volgens analist Stef Wijnants is er veel meer dan dat aan de hand. “Ik zeg al lang dat Genk een probleem zou krijgen, als het zo bleef verdedigen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Wouter Vrancken wordt alom geprezen voor zijn aanvallend voetbal en dat moet zeker niet veranderen. “Ik pleit er niet voor dat Genk minder zou gaan aanvallen. Dat strookt trouwens niet met de filosofie van de club. Maar meer felheid in de duels en het vermijden van concentratieverlies zijn wel cruciaal.”

Met een duel tegen Club Brugge opent KRC Genk direct met een heel belangrijke wedstrijd. Als het die weet te winnen, dan is alles mogelijk. “Maar als het fout loopt, durf ik niet meer zeggen dat Brugge kansloos is”, besluit Wijnants.