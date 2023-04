UEFA onderneemt actie waar in België veel gejuich voor gaat komen: 'Gedaan met onduidelijkheid over handsballen'

Momenteel is er veel onduidelijkheid over wanneer een handsbal moet bestraft worden. Als het aan de voetbalraad van de UEFA ligt, komt daar binnenkort verandering in.

De voetbalraad van de UEFA, waartoe ook Ronald Koeman behoort, kwam maandag in Nyon voor het eerst samen. In de Zwitserse stad werd vooral aandacht besteed aan de handsregel. De voetbalraad adviseert om spelers alleen rood te geven wanneer er bewust hands wordt gemaakt. Ook als de bal onbewust via het eigen lichaam tegen de hand komt, zouden de scheidsrechters minder snel moeten optreden.

Voozitter van de voetbalraad Zvonimir Boban had hier wel nog iets aan toe te voegen. "De handsregel zal altijd tot discusssie leiden. Toch kunnen we ervoor zorgen dat we de regel zo consistent mogelijk maken en afstellen op het huidige voetbal."

Verder werd er geadviseerd om strenger op te treden bij onsportief gedrag van de spelers of trainers. UEFA Football Board, zoals de voetbalraad zich noemt is er enkel maar om advies te geven over bepaalde zaken die met het voetbal te maken hebben. Het uitvoerend comité van de FIFA heeft het laatste woord en kan het advies van de voetbalraad omzetten in definitieve beslissingen.