Aster Nzeyimana legt uit waarom Extra Time geen beelden toont van 1B

Extra Time krijgt geregeld kritiek over zich heen. Dat was ook deze week niet anders, waarna presentator Aster Nzeyimana de nodige uitleg geeft.

Aster Nzeyimana werd de opvolger van Frank Raes bij Extra Time. Sinds het vertrek van Raes krijgt Nzeyimana met de regelmaat van de klok de nodige kritiek op het programma over zich heen.

Deze week was dat ook niet anders. Zo zijn er heel veel kijkers die het jammer vinden dat Extra Time geen aandacht besteed aan de Challenger Pro League, waar de ontknoping voor de titel tussen RWDM en SK Beveren bijzonder spannend is.

Maar dat er geen beelden getoond worden heeft een duidelijke reden, zo legde Aster Nzeyimana zelf uit in de voetbalpodcast 90 Minutes. De kostprijs van de beelden ligt bijzonder hoog. “Het grote probleem is dat het duurder is om beelden te toen van 1B, dan van de Premier League”, klinkt het.

De kostprijs swingt werkelijk de pan uit, zo gaf de presentator nog mee. “Het kost ons letterlijk duizenden euro’s om beelden van 1B te tonen”, voegt hij er nog aan toe.