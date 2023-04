Weinig hoop voor volgend seizoen: "Dan zullen ze heel tevreden mogen zijn"

STVV speelde al bij al een mooi seizoen bij elkaar, maar de club loopt bijzonder leeg richting volgend seizoen.

Coach Bernd Hollerbach is vertrokken bij STVV en ook een tiental spelers zullen de club verlaten. Voor Stef Wijnants is het dan ook mooi dat ze tot het einde ervoor bleven spelen.

“Met dat gegeven in het achterhoofd kan je alleen maar 'chapeau' zeggen voor het seizoen dat de Kanaries hebben gedraaid. Ze zijn nooit in de problemen gekomen, onder meer omdat ze de belangrijke wedstrijden tegen de staartploegen wonnen. Dat is uitzonderlijk”, klinkt het bij de analist in Het Belang van Limburg.

Wijnants vreest dat STVV volgend jaar een bijzonder moeilijk seizoen tegemoet gaat. “Als de opvolger van Hollerbach dezelfde resultaten kan voorleggen, mogen ze heel tevreden zijn in Sint-Truiden.”

En dat heeft de club aan zichzelf te danken. “Het bestuur heeft na vorig seizoen nagelaten om voort te bouwen op de basis die er was, waardoor er nu andermaal vanaf nul herbegonnen moet worden. Er moet een volledig nieuwe 'vibe' komen.”