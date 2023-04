Belgische voetbalbond beslist: deze ref moet bekerfinale in goede banen leiden, ook aanduidingen speeldag 1 play-offs gemaakt

De bekerfinale zal worden in goede banen geleid door Jonathan Lardot. Dat heeft de Belgische voetbalbond bekend gemaakt.

Ondertussen zijn ook de aanduidingen voor de eerste speeldag van de Champions play-off en de Europe play-offs gebeurd.

Jonathan Lardot will lead the #CrokyCup final between @kvmechelen and @official_rafc 🏆 pic.twitter.com/uR7Zzju2D7

Lawrence Visser mag de topper tussen Genk en Club Brugge fluiten, op woensdag is het aan Bram Van Driessche voor Union - Antwerp.

Jasper Vergoote zorgt vrijdag voor het eerste fluitsignaal. Hij mag dan Gent - Westerlo verzorgen in de Ghelamco Arena.

Alle aanduidingen op een rijtje:

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7Adjh

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaWpw pic.twitter.com/Cd6ZKzUZs9