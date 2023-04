📷 Eerste contractverlenging loopt fout: Anderlecht laat sterkhouder vertrekken

Jesper Fredberg is hard bezig aan het nieuwe Anderlecht. Eén van de eerste contractverlengingen lukte echter al niet.

RSC Anderlecht laat weten dat Lior Refaelov geen nieuw contract tekent bij de club. De 37-jarige Israëliër kon een contractverlenging tekenen, maar zou daarbij fors moeten inleveren. En dat wilde hij niet op zijn loon van 1,3 miljoen euro.

De club laten weten dat er geen akkoord gevonden wordt. In twee seizoenen speelde hij 91 matchen voor Anderlecht. Daarin was hij goed voor 25 goals en 13 assists.

Wat de toekomst voor Refaelov brengt is op dit moment niet duidelijk. Er is echter al de nodige interesse, vanuit de MLS, maar ook vanuit Israël. Refaelov was één van de grootverdieners bij RSC Anderlecht en van die contracten moet paarswit noodgedwongen af.

CEO Sports Jesper Fredberg licht de beslissing toe. "We nemen afscheid van een speler die veel heeft gegeven voor deze club. Rafa is niet alleen een klassespeler op het veld, maar ook een echte gentleman ernaast. Maar op dit moment moet de club een aantal beslissingen nemen in functie van onze strategie voor de toekomst. Daarom hebben we besloten het contract van Rafa niet te verlengen. We zijn hem allemaal erg dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen twee seizoenen. Iedereen hier wenst Rafa veel succes in zijn verdere carrière en we hopen dat onze paden elkaar in de toekomst weer zullen kruisen."

Ook Refaelov reageert op zijn vertrek. ​"Ik heb erg mooie momenten meegemaakt bij deze club. Uiteraard waren er ook een aantal moeilijke momenten en ik had liever na een succesvol seizoen afscheid genomen. Toch heb ik nergens spijt van. Ik wens de club, de staf en mijn teamgenoten oprecht het allerbeste voor de toekomst en ik wens niets liever dan dat Anderlecht zo snel mogelijk terugkeert naar waar het thuishoort.”