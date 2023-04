Filip Joos kijkt vooruit: "Volgens mij denkt Domenico Tedesco dat nu..."

De wedstrijd van Manchester City tegen Arsenal van donderdag was helemaal af. Kevin De Bruyne schitterde in een absolute hoofdrol.

Wat een prestatie van Kevin De Bruyne. Met twee doelpunten en een assist was hij de ster van de avond voor Manchester City. Filip Joos beleefde het vanop de eerste rij in Manchester allemaal mee.

Hij zag Manchester meer dan een maatje te sterk zijn voor Arsenal. “Eigenlijk is het spijtig dat een soort titelmatch op deze manier afloopt. Misschien wilden we het ook onbewust niet geloven om de spanning erin te houden, maar City is nog steeds twee maten te groot voor zijn achtervolgers”, klinkt het bij Sporza.

De prestatie van Kevin De Bruyne linkte Joos ook aan de Rode Duivels. “Volgens mij denkt Domenico Tedesco nu: als ik De Bruyne op 80% van dit niveau bij de Rode Duivels krijg, maken we kans op een EK of WK. Dat kan toch niet anders?”

De Bruyne is voor Joos gewoon de beste middenvelder ter wereld op zijn positie. “Voetballers zoals Pedri zijn ook geweldig, maar het tempo dat De Bruyne kan ontwikkelen, de visie, het lef om eens een risicobal te trappen... Dat heeft niemand anders.”