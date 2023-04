Makelaar van Lior Refaelov deelt prikje uit na exit bij RSC Anderlecht

Lior Refaelov zal volgend seizoen niet meer bij RSC Anderlecht spelen. Hij vond geen akkoord met de club over een contractverlenging.

RSC Anderlecht liet donderdagavond weten dat het contract van Lior Refaelov niet verlengd wordt richting volgend seizoen. De Israëliër zag de loonsinlevering die de club voorstelde helemaal niet zitten, waardoor er geen nieuwe deal komt.

In de officiële reactie op de website van de club reageert Refaelov nog vrij bescheiden op zijn vertrek bij Anderlecht. Makelaar Dudu Dahan is een pak feller op Instagram en deelt een prikje uit naar paarswit.

“Lior heeft veel te zeggen en te vertellen over wat er gebeurd is”, klinkt het. “Maar zoals gewoonlijk en op zijn klassevolle manier zal hij volgend seizoen reageren op het veld. Dat is het duidelijkste antwoord dat je kan geven. Hij is hongeriger en zit met veel meer passie dan ooit. Het wordt een fascinerende zomer. Wacht maar af!”