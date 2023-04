Marc Coucke pompt nog een keer miljoenen in Anderlecht, sporteconoom komt met zeer duidelijke mening

Anderlecht mist door het niet kunnen spelen van play-offs de nodige inkomsten. Marc Coucke lijkt dan ook een nieuwe kapitaalsverhoging te gaan doorvoeren.

Jasper Fredberg zal heel wat werk hebben deze zomer en om Anderlecht opnieuw sterker te maken zal er ook inkomend versterking moeten komen.

Marc Coucke pompte al meer dan 100 miljoen euro in Anderlecht en zou een nieuwe kapitaalsverhoging willen doorvoeren.

© photonews

Op die manier kan er gewerkt worden aan een zo kwalitatief mogelijke kern en moet er niet per se een sterkhouder verkocht worden.

"Ze kunnen eigenlijk niet anders", is sporteconoom Thomas Peeters duidelijk in Het Laatste Nieuws over de beslissing.

Draaiend bedrijf

"Hun beslissing moet op een bepaald moment eens gaan renderen. Als ze nu de club zouden verkopen, dan zijn ze al het geld dat ze al in de club staken eigenlijk kwijt."

"Voorlopig was Anderlecht één grote kostenpost. Ze moeten met nieuwe mensen en nieuw geld er opnieuw een draaiend bedrijf proberen van maken."