Er is wat gaande in Kortrijk: Twee sleutelfiguren kondigen vertrek aan

De overname van KV Kortrijk leek heel dichtbij te komen, maar is er nog niet. Algemeen manager Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst stappen op na een conflict met de eigenaar.

“Algemeen manager Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst hebben hun ontslag aan de Raad van Bestuur van KV Kortrijk meegedeeld”, zo laat de club op zijn website weten.

“Met een verlengd verblijf in 1A op zak en bogend op een sterke financiële basis, lijkt dit hen het goede moment voor de club om een volgend hoofdstuk te schrijven. Beiden zullen in het belang van de club hun rol blijven opnemen in afwachting van de aanduiding van hun opvolgers.”

Leterme is sinds 2009 actief bij KV Kortrijk, terwijl Verhelst sinds 2020 het voorzitterschap bekleedt. Onder hun leiding is KV Kortrijk uitgegroeid tot een stabiele club, zowel op als naast het veld.

“De club is hen daar zeer dankbaar voor en wij wensen hen het beste toe voor de toekomst”, klinkt het nog.

Volgens Het Nieuwsblad heeft eigenaar Vincent Tan een bod van Bournemouth geweigerd. Hij zou de vraagprijs opnieuw verhoogd hebben, waardoor Leterme en Verhelst ervoor kozen om op te stappen. Op die manier willen ze niet verder werken.