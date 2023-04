Trebel doet opmerkelijke uitspraken over Kompany: "Met hem hadden we dit seizoen gestreden voor de titel"

Adrien Trebel is lang uit beeld geweest. Sindsdien sprak hij ook niet meer met de media. Voor de nieuwe Franstalige podcast, Nonantes Minutes, maakte hij een uitzondering. En daarin deed hij heel wat opmerkelijke uitspraken, niet in het minst over Vincent Kompany.

Kompany was geen groot fan van Anderlecht en schoof hem zelfs volledig opzij. Maar een slecht woord kan de Franse middenvelder er niet over zeggen. "Vincent is begonnen bij Anderlecht en toen kwam Covid. Het tweede jaar haalden we de play-offs en het derde jaar werden we derde. Als Vincent gebleven was, hadden we dit jaar gestreden voor de titel", zegt hij met nadruk.

Trebel zag hoe Kompany de club naar zijn hand zette. Hij is niet echt onder de indruk van de kern die Peter Verbeke samenstelde vorige zomer. "We gingen niet voor de titel strijden met deze kern, want het was Vincent die besliste welke spelers kwamen. Met de spelers die hij haalde en de manier waarop hij matchen voorbereidde... Elke dag leerde je bij dankzij Vincent. Elke dag! Hij zit drie jaar in het vak en nu zie je wat hij bij Burnley gedaan heeft."

Onder Mazzu liep alles goed tot die match tegen Cercle Brugge

Ook Felice Mazzu had volgens hem meer tijd moeten krijgen. "Alles verliep goed in de voorbereiding. We zetten hoge druk, de spelers waren betrokken. En toen kwam er die match tegen Cercle Brugge die we verloren. En ik zag vanaf dan dat er minder betrokkenheid was bij een aantal spelers."

"Dat we niet meer deden wat gevraagd werd. Ik heb wel altijd gezegd dat Felice Mazzu een coach is die je tijd moet geven. Wat hij op twee jaar bij Union gedaan heeft, dat mag je niet onderschatten. Dat was geen geluk."

Met Hein Vanhaezebrouck had hij op een bepaald moment ook problemen. "Ik heb met Hein een discussie gehad over mijn data. Hij zei: 'Het maximum dat je gelopen hebt is 12,5 km.' Maar dat is enorm veel. Hij gaf me de voorbeelden van Kums en Gerkens, die soms 14 en 15 km liepen. Maar op hoge intensiteit ben ik tien keer beter dan die twee, zei de fysical coach me. Ik moet ook recupereren op een bepaald moment. Vanaf dat moment had hij het begrepen."

Hein Vanhaezebrouck zei me dat mijn data niet goed genoeg waren

Want data, dat wordt tegenwoordig te veel gebruikt, vindt hij. "Als je geen 12 km gelopen hebt, heb je een slechte match gespeeld. Iedereen spreekt over data. Iemand die geen ballen verliest, maar niet genoeg gelopen heeft, moet er uit. Eentje die veel gelopen heeft, maar alle ballen verliest, mag blijven staan. Ik begrijp dat niet."

"Data is iets compleet gek. Als ik coach ben en iemand laat de ploeg draaien, maar heeft niet die data, dan laat ik die staan. Ik had veel hoge intensiteit. Ik heb coaches die wilden dat ik iets meer liep. Maar nee, dan verlies ik frisheid aan de bal."

Over zijn toekomst nu zijn contract bij Anderlecht afloopt: "Ik speel enkel nog voetbal voor mijn familie. Mijn broer heeft alles voor mij gedaan. Hij werkte extra uren om mij voetbalschoenen te kopen. Hij houdt zich met alles bezig wat ik nodig heb. Mijn familie, mijn vrouw en kinderen, zullen beslissen waar ik ga spelen. Ik heb nog steeds de passie."