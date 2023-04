Westerlo bevestigt interesse voor opvallende versterking in de verdediging

Westerlo speelt nog mee in play-off 2. De ploeg is echter al druk in de weer om de ploeg van volgend seizoen samen te stellen.

Westerlo wil zich met het oog op volgend seizoen versterken. Daarbij komt de 18-jarige centrale verdediger Arthur Piedfort in beeld.

Hij speelde nog bij Lierse, maar is momenteel aan de slag bij de U18 en beloften van PSV. Hij zou dicht bij een transfer naar Westerlo staan, zo bevestigt vice-voorzitter Cetinkaya.

“Een profiel dat perfect in onze filosofie past”, licht Cetinkaya toe aan Gazet van Antwerpen. “De stap naar de eerste ploeg is bij PSV nog te groot. Bij Westerlo kunnen we hem al wel voorbereiden op de volgende stap.”

Cetinkaya wil meer en meer jonge Belgische spelers een kans geven. “Het is een boodschap die ik altijd meegeef aan onze scouts. Hebben we twee rechtsbacks, maar vinden we nog een jonge Belg als nummer drie. Dan willen we hem er heel graag bij.”