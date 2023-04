Exclusief: Kevin De Bruyne laat zich uit over samenwerking met Haaland

Kevin De Bruyne en Erling Haaland vinden elkaar met de ogen toe. Ook KDB zelf heeft daar wel wat over te zeggen.

Kevin De Bruyne zette een masterclass neer tegen Arsenal en won uiteindelijk met 4-1. Daardoor lijkt Manchester City op weg naar de titel.

Al wil KDB zelf daar nog niets van weten: "Het was een belangrijke wedstrijd en we wisten dat we hem moesten winnen."

Telepathie

"Maar er zijn nog zeven wedstrijden en dus nog veel punten te pakken of te verliezen", aldus de Rode Duivel tegenover onze collega's van Walfoot.

"We hebben een goede wedstrijd gespeeld en daar gaat het om. Of het telepathie is tussen Haaland en mij? Misschien, ik weet het niet."

"Maar het is altijd makkelijker om met goede spelers samen te spelen. En Erling is een echte topper. De droom? Dat is de Champions League eens winnen. Maar nu ligt de focus op zondag. Fulham, West Ham, Leeds ... We denken dus nog niet aan Real Madrid."