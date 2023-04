KV Kortrijk komt met duidelijk statement over geruchten na ontslag voorzitter en CEO

KV Kortrijk nam vrijdag afscheid van CEO Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst. Er waren geruchten over een weigering tot verkoop van eigenaar Tan aan Engelse clubs, maar dat ontkent KVK nu.

Nu het seizoen erop zit voor KV Kortrijk besloten de voorzitter en CEO dus hun ontslag te geven bij KVK. Zolang er geen vervangers zijn blijven ze wel hun functie behouden.

Maar na het bericht over ontslag kwam al snel het gerucht dat Leterme en Verhelst vertrokken waren uit ongenoegen met de Maleisische eigenaar, Vincent Tan.

Geen bod van Burnley of Bournemouth

Maar bij KV Kortrijk willen ze dat nu toch verduidelijken. "De club wenst te reageren op berichten dat het ontslag van Matthias Leterme en Ronny Verhelst te wijten zou zijn aan het weigeren van de huidige eigenaar om de club te verkopen aan andere buitenlandse clubs."

"Er is simpelweg nooit een bod geweest van Burnley of Bournemouth", klinkt het nog. Maar er zou wel degelijk interesse zijn om de West-Vlaamse club over te nemen. Hoe dan ook wordt het druk de komende weken, want naast een nieuwe voorzitter en CEO moet de club ook op zoek naar een nieuwe coach.