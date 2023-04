Noa Lang zet de boel op scherp met stevige uitspraken én laat zich uit over zijn toekomst

Noa Lang werd deze week vader. En dus is de vraag wat we van hem mogen verwachten in de play-offs. Aan zijn gevoel zal het niet liggen.

Noa Lang zit dit seizoen aan elf doelpunten en zes assists over alle competities heen bij Club Brugge. De voorbije maanden ging hij vaak voorop in de strijd. Verder blijft de Nederlander helemaal zichzelf. En dat is met de nodige branie en uitdagend gedrag, zeker ook richting de supporters. Ook van de tegenpartij. © photonews "Ik ben een entertainer. Mensen komen naar het stadion voor jongens als ik", aldus Noa Lang zelf in Het Laatste Nieuws. Sensatie "Dat vingertje om te vieren? Dat is mijn kenmerk geworden. Ach, het doet veel met mensen en ik hou van de sensatie." "De tegenstanders vinden dat niet leuk, maar als ik voor hun club zou uitkomen dan zou ik hun held zijn. Daar ben ik zeker van." Toekomst Ondertussen liet Lang zich in de krant ook nog eens uit over zijn toekomst. Een transfer zit er deze zomer sowieso aan te komen: "Ik hoef niet van Club naar Real Madrid te gaan. Ik wil eerst elders goed presteren, om dan als een grote jongen bij de absolute top te tekenen." "Dat ik daar sowieso zal geraken, daar ben ik van overtuigd. Ik wil de wereldtop halen. Een WK winnen, de Champions League... Klaar."





