Besnik Hasi geshockeerd door wat hij ziet in stadion van Anderlecht

Besnik Hasi was speler en trainer bij RSC Anderlecht. Eén gebeurtenis bepaalde zijn carrière als trainer in het Lotto Park.

Hasi gaat terug naar 2016, toen de affaire Vanden Borre hem zijn kop kostte. Anderlecht verloor met 3-1 bij KV Oostende. Anthony Vanden Borre had na de wedstrijd een aanvaring met assistent Geert Emmerechts.

“Er werden bijna klappen uitgedeeld”, zegt Hasi over het incident aan La Dernière Heure. “Ik moest hem wel in de B-kern zetten, anders had ik de controle over mijn groep verloren.”

Het clubbestuur steunde Hasi in zijn beslissing, maar toch werd hij op het einde van het seizoen ontslagen, ook al had hij nog een contract. “Zonder deze affaire hadden we kampioen kunnen worden. Logischerwijs koos het publiek zijn kant en werd ik opgeofferd.”

Hasi kwam zo al jaren niet meer in het Lotto Park. Voor de wedstrijd tussen Union SG en Leverkusen in de Europa League ging hij voor het eerst terug naar het stadion van Anderlecht.

Hij ging naar de loges. “Weet je wat me schokte en verdrietig maakte? Alle foto's waren weg. Toen ik als speler bij Anderlecht kwam, herinner ik me dat die foto's me vleugels gaven. Toen ik zag welke grote spelers hier hadden gespeeld, voelde ik dat het niet genoeg was om kampioen te worden. We moesten het beter doen dan dat.”