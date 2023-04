Johan Boskamp over Oranjelegioen bij Royal Antwerp FC: "Als Chinezen"

De bekerfinale wordt bij Royal Antwerp FC ook een beetje oranje gekleurd. The Great Old heeft een fikse delegatie Nederlanders in zijn staff en spelerskern.

Analist Johan Boskamp weet niet wat hij van de bekerfinale moet verwachten. Zeker niet wat KV Mechelen kan laten zien is bijzonder moeilijk in te schatten. “De ene wedstrijd spelen ze als een natte krant, de volgende gaan ze winnen op Anderlecht. Antwerp vind ik soms iets te gesloten voetballen, maar daarover kan ik beter mijn klep houden want ze maken wel nog kans op de beker én de titel”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Antwerp kan dan weer teren op heel wat Nederlandse inbreng, maar dat houdt Boskamp alvast niet bezig. “Nederlanders zijn als Chinezen. Eens je ze binnenhaalt, krijg je ze niet meer weg (lacht). Ze doen het goed, maar denk nu niet dat ik zondag speciaal voor de Hollanders ga supporteren.” Boskamp verwacht dan ook een zeer open finale. In één wedstrijd kan er heel veel gebeuren. Een snel doelpunt of een rode kaart kan dag en nacht verschil betekenen. “Wie wint maakt mij niet uit. Het zijn twee prachtige clubs. Dat de beste moge winnen.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Mechelen - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30.