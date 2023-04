Uytterhoeven spreekt zich uit over bekerfinale, mét boodschap voor Vandenhaute: "Dan barst het uit zijn voegen"

Het is eindelijk zover: de dag van de bekerfinale. Ook Mark Uytterhoeven heeft er uiteraard enorm naar uitgekeken. Voetbalkrant strikte hem in Brussel nog voor een exclusief gesprek.

Uytterhoeven heeft met veel realisme naar de bekerfinale toegeleefd. "Normaal gesproken wint Antwerp. Daar moeten we eerlijk in zijn", zegt het Malinwa-icoon. "Natuurlijk: als je Antwerp-supporter bent en je wint, dan vind je dat normaal. Als wij winnen, dan barst het uit zijn voegen in Mechelen. Dat zou ongelooflijk zijn."

Uytterhoeven maakt ook de vergelijking met de vorige keer dat KV Mechelen in de finale stond. "Vier jaar geleden hing de ploeg beter aan mekaar en zaten we in een goede flow door de behaalde promotie zes weken voordien."

Meer vertrouwen sinds duel met Gent

Dat ligt deze keer toch ietsje anders. "Voor de match tegen AA Gent had niemand er een greintje vertrouwen in. Gent speelde wel met de rem op. Het was tevreden met een punt omdat het wel dacht het tegen Oostende af te maken. Dat is even tegengevallen."

Voor Mechelen was dat gelijkspel misschien wel een kleine boost, gelet op het vervolg. "We zijn dan wel gaan winnen bij Anderlecht. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, want de niet-uitvoerend voorzitter is een goede vriend van mij, maar zo goed waren die niet."