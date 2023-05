Eigenaar van KV Oostende krijgt nieuwe veeg uit de pan over Yves Vanderhaeghe

Afgelopen weekend vond in Oostende ASO Memories plaats. Het gaat om een samenkomst van gewezen spelers en bestuursleden van AS Oostende.

Meer dan veertig jaar geleden fusioneerden VG en AS Oostende tot het huidige KV Oostende. Elk jaar komen ASO-sympathisanten samen in wat ASO Memories heet.

Ook daar kwam de penibele toestand van het huidige KV Oostende ter sprake. “Innerlijk ben ik woest over de huidige toestand bij KVO”, zegt erevoorzitter René Menu aan kw.be. Hij spreekt van “de erbarmelijke financiële en sportieve situatie van KV Oostende.”

Voor hem moet alles veranderen: een nieuwe CEO, een nieuwe trainer, een nieuwe sportieve staf en spelers aanwerven. “Ook moet iemand dringend de nieuwe financiële situatie opvolgen, met het oog op de voorwaarden, die de licentiecommissie gesteld heeft.”

En wat vooral nodig is, is de Oostendse verankering van de ploeg. “Met alle respect voor de Amerikaanse en Chinese eigenaars merk ik toch op dat de Oostendenaars zich niet meer betrokken voelen bij KV Oostende. Dat merk ik ook in mijn contacten met de supportersfederatie. We zijn het ook eens dat het ontslag van trainer Yves Vanderhaeghe een blunder was.”