Essevee is er rotsvast van overtuigd na degradatie: "Op dat fundament"

Zulte Waregem zal volgend seizoen uitkomen in de Challenger Pro League. Maar de ambities zijn wel groot bij Essevee. Er zijn dan ook dingen om op verder te bouwen binnen de club.

“We zijn niet gedegradeerd op basis van de laatste wedstrijd. Het was te vaak een verhaal van net niet afgelopen seizoen”, besefte coach Frederik D’Hollander na de laatste wedstrijd tegen Cercle Brugge.

“Een team als Cercle Brugge kon een kwartier voor tijd nog drie kwalitatieve, frisse spelers inbrengen.” De kern van Essevee was – zeker in de breedte – wel iets dunner te noemen. En naar volgend seizoen toe zal dat er niet op verbeteren.

Vertrekkers?

Gano, Vormer en Fadera zien we meer dan waarschijnlijk niet terug, ook aan Willen, Ndour en Tambedou wordt al getrokken en ook Jelle Vossen kan zeker in 1A nog van waarde zijn. Veel blijft er dan misschien niet over.

Aan een schoon stadion alleen heb je niet echt veel, maar toch. De stenen van de Gaverbeek zijn ook een deel van het mooie fundament waardoor Essevee zeker nog zijn waarde heeft.

© photonews

“Het zal bezinnen zijn, ook voor het bestuur om te kijken waar de fouten gemaakt zijn en welke visie ze naar de toekomst willen laten uitdragen”, aldus D’Hollander.

“Maar als je ziet hoe het in de laatste competitieweek leefde, dan zie je dat je alvast een fundament hebt waarop je kan verder bouwen. We hebben ook een fantastische jeugdwerking en willen zo snel mogelijk terug naar het niveau waar deze club hoort.”

Ook de club kwam op zijn webstek met een duidelijk statement. “Belgische bekers, een Gouden Schoen, topavonden in Vak X of in de straten van Arnhem… Het ligt precies ver achter ons.”

Rechtstaan

“18 jaar onafgebroken topvoetbal in onze Elindus Arena. We hebben het samen beleefd. En dit k*t-moment zullen we ook samen moeten verwerken. En weer recht staan ook.”

De club maakt zich sterk de voorbereiding op het volgend seizoen snel klaar te maken. “We hadden liever plan 1A voorgesteld, maar we hebben 1 doel: we komen terug. We liggen even in de touwen, maar Essevee is niet dood. We komen terug.”