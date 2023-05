Onheilsberichten voor Beerschot: "De prins wil de club verkopen"

In Engeland is naast Burnley ook Sheffield United al zeker van de promotie. Dat is de zusterclub van Beerschot, dat eveneens eigendom is van de Saudische prins Abdullah bin Mosaad. En die heeft andere plannen met zijn twee voetbalclubs.

"Hij wil Sheffield én Beerschot verkopen", liet Sporza-journalist Bert Sterckx gisteren weten in De Tribune. "Een prins is geen sjeik en blijkbaar zijn zijn zakken niet diep genoeg om van Sheffield United een stabiele club in de Premier League te maken." Hij zou dus graag een meerwaarde op beide clubs creëren - zoals bij Sheffield - en ze daarna voor een meerwaarde van de hand doen. "Voor een verkoop is de promotie en de halve finale in de FA Cup van Sheffield United een goede zaak", duidt Bert Sterckx. Hij had er immers meer van verwacht. "Bij Beerschot zou hij de miljoenen die hij er heeft ingestoken ook graag opnieuw uithalen. Hij zal niet graag nog veel investeren, maar net dat is misschien nodig om Beerschot naar promotie te leiden en zo voor de nodige meerwaarde te zorgen", zegt Sterckx.