Dan toch geen transfer? Coach is geweldig onder de indruk van eigen supporters: "Mijn Engelse vrienden hadden zoiets nog nooit gezien"

Ronny Deila wordt in verband gebracht met een overstap van Standard naar Club Brugge. Maar hij heeft wel een duidelijke mening zelf.

Ronny Deila is namelijk erg graag in Luik. Met dank ook aan de Luikse fans, zo blijkt het allemaal te zijn ondertussen.

Hij vergelijkt de fans van Standard zelfs met de vurige fans van Celtic Glasgow, waar hij van 2014 tot 2016 coach was.

"Celtic? Die hebben fans overal ter wereld, ze zijn misschien met tien miljoen allemaal samen", aldus Deila. "En tegen Rangers is het geweldig."

De Noor is vol lof voor de Rouches: "Het is bijna een religie, maar ook een heel grote familie. En dat voel ik eigenlijk ook bij Standard."

Fier zijn

"De ambiance op Sclessin is misschien zelfs beter als je het gemiddeld neemt per wedstrijd. Engelse supporters die hier kwamen kijken zeiden dat ze zoiets nog nooit zagen."

"In Engeland zijn de helft van de fans toeristen. Bij Standard zijn er geen toeristen. We mogen daar heel fier over zijn."