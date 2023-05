Heel straf verhaal: Beker KBVB was even vermist bij Antwerp en duikt op bij deze speler

De Croky Cup ging dit seizoen opnieuw naar Antwerp, dat zo meteen zijn tweede prijs in drie jaar pakte. Maar ei zo na had het die Beker niet meer kunnen krijgen.

Bij Antwerp waren ze de vorige Beker van België die ze wonnen in 2020 namelijk even kwijt. Helemaal vermist, zo blijkt.

Dat deed CEO Sven Jaecques klaarblijkelijk uit de doeken afgelopen maandag, nadat hij de Beker van 2023 mee had naar de studio's van Extra Time.

© photonews

Het ging over de officiële en echte Croky Cup: "Ineens was die Beker weg. Er was paniek en de teammanager had al schrik dat hij naar de Belgische voetbalbond moest gaan bellen."

"Het is de échte Beker, de originele. Dat maakt hem ook mooi en het maakt het ook iets uniek", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

Mbokani

"En weet je waar hij stond? Je gaat het niet geloven, maar hij stond gewoon bij Dieumerci Mbokani", rakelt de analist/commentator het op.

"Die had die Beker gewoon meegepakt bij hem thuis. Als hij ergens moest staan, dan was het natuurlijk wel bij hem. Misschien was hij zijn klein bekertje al kwijt en pakte hij daarom de grote."