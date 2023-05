Tussen al het extra-sportieve gedoe komt Kortrijk met hoopgevend nieuws vanop transferfront

KV Kortrijk kwam deze week op extra-sportief gebied meermaals in het nieuws. Het zit momenteel zonder algemeen manager en voorzitter, ook de coach vertrok en er is nog gedoe rond een overname. Maar er is ook goed nieuws.

Vincent Tan gaf aan dat hij binnenkort naar België zal afreizen en dan duidelijkheid zal scheppen over een eventuele overname en/of zijn ambities. Ondertussen gebeurde er op extra-sportief gebied echter heel wat. En dus moet de club op zoek naar een coach, een algemeen manager en een voorzitter na het vertrek van Bernd Storck, Matthias Leterme en Ronny Verhelst. © photonews Ondertussen moet ook de kern samengesteld worden naar volgend seizoen toe. Daarbij hoort al zeker jeugdproduct Massimo Decoene. De centrale middenvelder tekende een contract in het Guldensporenstadion tot 2025. Hij was samen met Olivier Benoit, Luca Foubert, Ayoub Nait-Birrou en Tresor Matanda een van de vijf beloften die vorige zomer al mee mocht op stage bij De Kerels richting Nederland. Kapitein beloften Dit seizoen kreeg hij nog geen speelminuten in de Jupiler Pro League en speelde hij vooral bij de beloften, al zat hij tegen Charleroi wel in de selectie. De 19-jarige belofte werd wel kapitein bij de U21 en sloot de voorbije maanden al aan bij de A-kern voor de trainingen.