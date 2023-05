René Vandereycken noemt namen: "Die twee spelers van Antwerp zijn geen wereldvoetballers"

Royal Antwerp FC blijft goed scoren in de Jupiler Pro League. Opvallend is ook dat ze weinig tegendoelpunten krijgen.

Voor René Vandereycken is er een duidelijke reden waarom Royal Antwerp FC zo weinig goals moet incasseren dit seizoen. Dat heeft volgens hem te maken met de manier waarop The Great Old aanvalt.

“Bayern München staat bekend als een zeer aanvallende ploeg. Maar zij incasseerden dit seizoen, zelfs tegen kleinere ploegen, vaak meerdere tegengoals omdat ze té naïef gingen aanvallen. Dat zal Antwerp niet snel overkomen”, maakt René Vandereycken een opvallende vergelijking.

Dat zag je ook in de bekerfinale tegen KV Mechelen. “Antwerp heeft rustig opgebouwd, zijn meesterschap stelselmatig tentoongespreid en KV Mechelen beetje bij beetje doodgeknepen. Als je van bij het begin veel risico's gaat nemen, loop je ook het risico om tegen een counter aan te lopen. Antwerp is op dat vlak een zeer volwassen ploeg.”

Dat wist Mark van Bommel als trainer er heel goed in te prenten bij zijn ploeg. Zijn spelers krijgen eenvoudige instructies mee om uit te voeren. “Ritchie De Laet en Jelle Bataille zijn geen wereldvoetballers, maar komen in het geheel van Antwerp wel goed tot hun recht op dit moment.”