Standard slaakt zucht van opluchting: "Veel bijgeleerd"

Goed nieuws voor de beloften van Standard. Zij zullen ook volgend seizoen tussen de profs mogen spelen.

Ziani kon Standard op voorsprong brengen tegen Virton en de club uit de Gaume kwam niet meer verder terug dan een 1-1 gelijkspel.

De kloof tussen de Rouches en Virton blijft zo vijf punten met nog een speeldag voor de boeg. En zo is Standard SL16 FC dus officieel gered.

Redding

"Het is een echte oef van opluchting voor ons dat we op deze manier in het profvoetbal kunnen blijven", aldus Réginal Goreux achteraf bij Walfoot.

"Een mooie zaak voor ploeg, club en staf. We hebben veel bijgeleerd dit seizoen en progressie gemaakt door deze wedstrijden."

"De academie vormt talenten, maar ze laten spelen bij de profs geeft ons een groot voordeel met oog op de toekomst."