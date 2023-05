'Sleutelfiguur KV Kortrijk gaat na ontslag verrassende transfer maken'

De overname van KV Kortrijk leek heel dichtbij te komen, maar is er nog niet. Algemeen manager Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst stapten op na een conflict met de eigenaar.

“Algemeen manager Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst hebben hun ontslag aan de Raad van Bestuur van KV Kortrijk meegedeeld”, zo liet KV Kortrijk op zijn website weten.

Problemen met eigenaar Vincent Tan, die het onderste uit de kan wil halen in overnamegesprekken, liggen aan de oorsprong daarvan.

© photonews

Algemeen manager Leterme zou echter niet al te lang zonder job zitten, want hij heeft nu al een interessant nieuw aanbod gekregen.

Volgens Krant van West-Vlaanderen kan hij naar Club Brugge, waar hij de assistent/rechterhand van Vincent Mannaert zal worden.

Carrière

Leterme zou er Mannaert niet gaan vervangen, maar wel ondersteunen. En zo zou hij dus in het Belgisch profvoetbal blijven.

Sinds 2009 was hij in loondienst van KV Kortrijk, de zoon van ex-premier Yves Leterme is ondertussen 37 en maakt nu dus mogelijk een interessante overstap.