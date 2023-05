Voor het uitkiezen: van Bommel op weg naar Nederlandse topclub na indrukwekkend seizoen

Antwerp is een kanshebber op de titel dit seizoen en dat is ook de verdienste van Mark van Bommel. Maar hij is niet de enige die indruk maakt.

Zo is ook de zoon van Mark van Bommel prima bezig. De 18-jarige aanvaller maakt indruk bij MVV Maastricht in de Keukenkampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Hij scoorde al veertien keer en gaf ook nog eens vijf assists voor MVV, dat hem overnamn in 2020 van PSV Eindhoven. © photonews Dat PSV is nu een van de geïnteresseerden, net als onder meer Feyenoord, AZ, Vitesse en Utrecht. Al zijn er nog veel meer kapers op de kust. Zo zijn er ook Engelse, Duitse en Spaanse clubs die de 'zoon van' willen inlijven. Een rijpingsperiode in Nederland lijkt het meest logisch. Veel gegadigden Er werd al eens geopperd om hem naar België of zelfs Antwerp te halen, maar dat lijkt niet aan de orde. Een Nederlandse topclub zal het vermoedelijk worden. Van Bommel heeft nog geen profcontract en zal dus zelf de knoop kunnen en mogen doorhakken. Later mogelijk meer.