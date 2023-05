Philippe Albert heeft waarschuwing voor Rik De Mil: "Doe het niet!"

Club Brugge verloor zijn eerste twee matchen in de play-offs. Nu volgen er nog vier duels waarin er voor blauwzwart niks meer op het spel staat.

Union SG deed afgelopen weekend een goede zaak voor het klassement door te winnen van Club Brugge, los van wat er in de match tussen Antwerp en Genk gebeurde.

Blauwzwart slaagde er niet in zich te herpakken na de nederlaag tegen KRC Genk. De slechte keuzes van eerder in het seizoen, daar betalen ze in het Jan Breydelstadion nog altijd de rekening voor, zo oordeelt analist Philippe Albert.

Hij heeft dan ook een waarschuwing dat Rik De Mil niet mag ingrijpen zoals hij het zelf graag zou doen in deze situatie. “Het is niet gemakkelijk voor Rik de Mil, maar het is niet het beste moment om met jonkies te beginnen zoals hij zaterdag en al tegen Genk deed”, klinkt het in La Capitale.

De tegenstanders, en zeker een geslepen ploeg als Royal Antwerp FC, zullen daar maximaal van proberen te profiteren, zo oordeelt Albert nog.