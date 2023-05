Gevecht om jonge Rode Duivel staat op uitbarsten: Chelsea moet afrekenen met... Man City

Het wordt een interessante zomer voor Roméo Lavia. Bij Southampton gaat hij de degradatie waarschijnlijk niet kunnen ontlopen, maar de middenvelder is te goed om in The Championship te belanden. En dat gaat ook niet gebeuren.

Zowat de helft van de Premier League zou hem er direct willen bijhalen als ze de kans krijgen, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Want de absolute top heeft ook interesse. Chelsea heeft de 19-jarige Rode Duivel al verschillende keren laten scouten. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo'n 25 miljoen euro. Peanuts voor de Londenaren, als je ziet wat ze de voorbije maanden en jaren uitgaven. Southampton zal echter meer willen. En iedereen die geïnteresseerd is, zal ook rekening moeten houden met Manchester City. Toen ze hem verkochten aan Southampton voor 12,5 miljoen bedongen ze ook een terugkoopclausule van zo'n 46 miljoen euro. En Pep Guardiola zou naar verluidt niet tegen het plan zijn om hem terug te halen. Af te wachten welke keuze hij straks zal maken...





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Chelsea - Nottingham Forest live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (13/05).