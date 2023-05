Vandenhaute reageert na op de rooster gelegd te zijn: "We hebben een ambitieus plan"

De Raad van Bestuur van Anderlecht kwam gisteren bijeen. CEO's Jesper Fredberg en Kenneth Bornauw moesten uitleg geven over het voorbije seizoen, net als niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute. "Er is fel gediscussieerd in een serene sfeer", zei die achteraf.

Het seizoen van Anderlecht was een grote ontgoocheling en daar wou de Raad van Bestuur wel wat uitleg over. Ook over de plannen naar volgend seizoen toe. "Ik wil benadrukken dat er op geen enkel moment op de man is gespeeld. Bij iedereen is er het besef dat we de rangen moeten sluiten als we vooruit willen", aldus Vandenhaute bij HLN.

Fredberg stelde daarop zijn plan voor volgende seizoen voor. "Een ambitieus plan dat ook unaniem is goedgekeurd door de raad van bestuur. Het is nu aan de aandeelhouders om de komende dagen in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat Fredberg de nodige financiële middelen krijgt om dat plan deze zomer ook uit te voeren op de transfermarkt.”

Dat zou een kapitaalsinjectie van zo'n 14 miljoen euro worden, al is dat niet officieel bevestigd. “Financieel staat de club er ook veel beter voor dan drie jaar geleden. Het is niet de bedoeling dat wij eerst moeten verkopen alvorens we zelf kunnen toeslaan op de transfermarkt. Het is onze ambitie om volgend seizoen met Anderlecht opnieuw bij de eerste vier van België te eindigen.”