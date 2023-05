Slikken voor speler van Standard: 'Club geeft nieuw contract, maar met gigantische salarisverlaging'

777 Partners wil bij Standard serieus snoeien in de loonmassa. Voor wie een nieuw contract wil is het nogal slikken.

Standard kijkt met veel enthousiasme richting volgend seizoen. De ambities zijn duidelijk: De Rouches willen in de top zes eindigen en een Europees ticket binnenhalen.

Daarvoor moeten heel wat heilige huisjes wijken. Spelers zullen worden verkocht en wie wil blijven moet soms wel heel stevig inleveren op het huidige contract.

Dat geldt ook voor Gojko Cimirot. Hij speelt sinds januari 2018 bij Standard, maar zijn contract loopt eind volgende maand af. Deila wil hem graag aan boord houden, maar de nieuwe overeenkomst die op tafel ligt was slikken voor de Bosniër.

Volgens Sudinfo moet Cimirot maar liefst 40 procent loon inleveren om aan boord te blijven. Take it or leave it klinkt het, want Fergal Harkin zou deze week al willen dat Cimirot de knoop doorhakt en bijtekent.

Zijn marktwaarde bedraagt 1,5 miljoen euro volgens Transfermarkt, maar er zou interesse zijn van enkele ploegen uit oliestaten om hem binnen te halen.