'Yaremchuk stelt voorwaarden aan verlengd verblijf bij Club Brugge'

De grootste floptransfer van Club Brugge is ongetwijfeld Roman Yaremchuk. 16 miljoen euro die blauwzwart niks opbracht.

Velen hadden hun twijfels toen Club Brugge de komst van Roman Yaremchuk vorige zomer aankondigde. En die vrees is ook werkelijkheid geworden. Aan de 16 miljoen euro die Club Brugge uitgaf had het werkelijk niks van rendement.

Een verkoop tijdens de volgende zomermercato zou Club Brugge met een gigantisch verlies opzadelen en dat willen ze in het Jan Breydelstadion, waar hij tot 30 juni 2026 onder contract ligt, natuurlijk niet.

De actuele marktwaarde van Yaremchuk is 9 miljoen euro als we Transfermarkt mogen geloven. Vincent Mannaert ziet hem dan wellicht ook liever een jaartje blijven, in de hoop dat het nu wel zal lukken.

Of Yaremchuk dat zelf wil is maar de vraag. Volgens Het Nieuwsblad wil de Oekraïner eerst weten wie de opvolger van Rik De Mil wordt vooraleer hij een beslissing neemt over zijn toekomst. Het ziet er meer en meer naar uit dat een uitleenbeurt voor beide partijen wel eens de beste oplossing zou kunnen zijn.