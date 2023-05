Verrassende toptransfer voor ... Aster Nzeyimana

Extra Time had in opvolging van Frank Raes een nieuwe presentator te strikken: Aster Nzeyimana. Lang zal die niet meer te zien zijn echter.

Extra Time moet volgend seizoen opnieuw op zoek naar een nieuwe presentator, want Aster Nzeyimana houdt ermee op.

De presentator ruilt de VRT namelijk in voor DPG Media en zal dus aan de slag gaan bij VTM vanaf volgend voetbalseizoen.

Toont nogmaals aan dat VRT kweekvijver van talent is

Hij doet het seizoen bij Extra Time en de podcast 90 Minutes uiteraard wel nog uit, daarna wachten andere uitdagingen.

In het verleden was de presentator wel al te zien als kandidaat in The Masked Singer, na negen jaar bij MNM en EEN ruilt hij de openbare omroep nu in voor de commerciële.

VTM

"Het is jammer dat we toptalent moeten laten gaan, maar het bewijst nogmaals dat VRT een kweekvijver is van talent", aldus woordvoerder Bob Vermeir.

Bij VTM zal hij voor de Champions League en de Rode Duivels instaan én ook presentator worden van onder meer The Voice van Vlaanderen.