Grote schok op komst bij Club Brugge? Hoefkens wil De Mil weghalen bij blauw-zwart

Carl Hoefkens heeft uiteraard nog ambitie om elders aan de slag te gaan en de voormalige hoofdcoach voert volgens HLN onderhandelingen met een club uit The Championship. Ook volgens de krant is de kans bestaande dat hij Rik De Mil vraagt om mee te komen.

De Mil liet vandaag op zijn persconferentie de vraag over zijn toekomst open. "Na de play-offs zitten we samen", was alles wat hij erover kon zeggen. Maar mogelijk staat hij dan wel heel sterk in de onderhandelingen als ze hem willen houden.

De Mil heeft zijn zinnen gezetten op het hoofdtrainerschap gezien zijn interim-periode hem nu heel goed bevalt. Maar normaal gaat Club voor een andere T1. Het zou dus kunnen dat de voormalige assistent van Hoefkens zich laat verleiden om mee de oversteek over de plas te maken.

Nog volgens HLN is de kans groot dat Hoefkens tot een akkoord komt met de niet nader genoemde club. Eerder bedankte hij voor aanbiedingen van STVV en KV Kortrijk. Hoefkens en De Mil zijn twee heel goeie vrienden en denken hetzelfde over voetbal.

Zoals eerder gezegd wil blauw-zwart graag verder met De Mil, maar dan wel eerder terug als assistent. Benieuwd wiens aanbod het meest aantrekkelijk is.