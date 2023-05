Prachtig! Antwerp lanceert '30 jaar Wembley'-shirt en maakt er schitterend werk van

Vandaag is het dag op dag 30 jaar geleden dat Antwerp als laatste Belgische club een Europese finale speelde. Op Wembley moesten ze de duimen leggen tegen Parma, maar het blijft een historische gebeurtenis die The Great Old niet zomaar wou laten passeren.