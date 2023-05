Oplossing in de maak voor Antwerp? "Als we vanavond winnen, teken ik voor twee seizoenen"

Dit seizoen wordt Alexis De Sart door Antwerp uitgeleend aan RWDM. Vanavond speelt hij voor de titel in de Challenger Pro League.

In 2020 liep Alexis De Sart een zware enkelblessure op. Toen hij hersteld was, was Ivan Leko als trainer vertrokken en kwam hij niet voor in de plannen van Frank Vercauteren. Ook Brian Priske gebruikte hem niet vaak.

Een uitleenbeurt aan OH Leuven leverde niet het gewenste effect, waardoor hij uiteindelijk bij RWDM kwam. Vanavond kan hij met zijn ploeg kampioen spelen in de Challenger Pro League. Volgend jaar ligt hij nog onder contract bij The Great Old.

In zijn overeenkomst staat echter dat zijn aankoopoptie gelicht wordt als hij promoveert met RWDM. “Pakken we dit weekend de titel, dan teken ik hier voor twee seizoenen met optie op een derde jaar”, zegt De Sart aan Gazet van Antwerpen.

Met de deal is nog een transfersom van 350.000 euro gemoeid. Terugkeren naar de Bosuil ziet hij echter niet zitten. “Het is voor mij vrij duidelijk dat ik dan naar een andere oplossing op zoek moet”, klinkt het nog.