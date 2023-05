Opnieuw allemaal Anderlecht-spelers in familie: hereniging die in sterren geschreven stond tussen jong talent en RSCA

Als Anderlecht in je bloed zit, is het nooit een afgesloten hoofdstuk. Bij een bepaalde familie kunnen ze nu weer zeggen dat alle jonge voetballers uit het gezin voor paars-wit uitkomen.

Dat is de familie Kana. Marco Kana is uiteraard de reeds meest gekende naam uit de familie in het profvoetbal. Het 20-jarige jeugdproduct stroomde door naar de A-kern van RSCA en knokt daar voor zo veel mogelijk speelminuten. Hij ligt nog onder contract bij Anderlecht tot 2025.

Het zal voor hem ook wel fijn zijn om te weten dat zijn broer Joël voortaan opnieuw een paars-wit shirt gaat aantrekken. De 18-jarige Joël voetbalde dit seizoen voor de U18 van OHL en laat met een foto op Instagram van op Neerpede weten dat hij terugkeert naar zijn oude liefde. "Terug thuis", schrijft hij erbij.

Daarnaast is er ook nog Cresus Kana, de jongste van de drie broers. Cresus speelt bij de jeugd van, jawel, RSC Anderlecht.