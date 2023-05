Opvolger voor Vandenhaute? Van Den Spiegel geeft zelf de uitleg

RSC Anderlecht laat Tomas Van Den Spiegel toetreden tot de Raad van Bestuur. De ex-basketspeler maakt duidelijk wat de bedoeling is.

Dat Van Den Spiegel een man met een missie is, heeft hij al meer dan eens bewezen. In alles wat hij doet wil hij de beste zijn. Het is dan ook uitkijken hoe hij zijn mandaat bij RSC Anderlecht zal invullen.

“Ik wil de impact van die bestuursfunctie ook wel wat nuanceren. Binnen de Raad van Bestuur neem ik een adviserende rol voor mijn rekening, geen operationeel mandaat. Ik zal periodiek helpen met het uittekenen van strategieën en dus niet dagelijks bezig zijn met Anderlecht”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Geen opvolger dus voor voorzitter Wouter Vandenhaute mettertijd? “Nee. Allez, zeg nooit nooit in het leven. Het is alleszins niet mijn ambitie”, klinkt het heel erg duidelijk. Van Den Spiegel werd in 2018 door Wouter Vandenhaute aangesteld als CEO van Flanders Classics en dat blijft dus zijn belangrijkste bezigheid.