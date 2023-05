Speler van het Jaar bij KV Kortrijk spreekt klare taal over mogelijk vertrek bij de club

Tsuyoshi Watanabe werd door de KVK-supporters verkozen tot Kerel van het Seizoen. Het is uitkijken of hij deze zomer een transfer maakt.

Beste Speler van KV Kortrijk van het afgelopen seizoen, Watanabe is er erg blij mee. Die onderscheiding heeft hij op basis van het seizoen dat hij speelde ook meer dan verdiend. “Dat heb ik allemaal te danken aan de steun van mijn teamgenoten en de supporters die altijd achter mij stonden”, laat hij op de website van de club weten.

Anderhalf jaar ondertussen woont en voetbalt hij in Kortrijk. “Het was erg comfortabel om er te wonen, ja. Mijn vrouw en ik konden er alles doen zonder problemen: wandelen, winkelen. Ik vind Kortrijk een hele leuke stad. Minder druk dan Tokio haha, maar dat deed me goed.”

De spelers van Kortrijk hebben nu zes weken verlof. De interesse voor Watanabe is bijzonder groot. Zo zou KAA Gent al een bod van 2,5 miljoen euro geplaatst hebben bij KV Kortrijk, maar daar wilde de club niet op ingaan. Voorlopig blijft hij dus gewoon bij KVK. “Ja, ik zal er zijn in juni. Afgesproken”, besluit Watanabe.