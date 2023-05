KV Oostende zakt uit 1A, maar CEO Ganaye niet: 'een zeer opvallende verhuis op til'

Gauthier Ganaye wordt mogelijk de nieuwe CEO van RWDM. Volgens Het Nieuwsblad zouden de onderhandelingen in een beslissende fase zitten.

Zaterdag vierde RWDM zijn promotie naar de Jupiler Pro League. De club uit Molenbeek toont heel wat ambitie en de eigenaar John Textor doet er alles aan om een kern samen te stellen die eersteklassewaardig is. Daarvoor ziet hij Gauthier Ganaye als de perfecte man om de ploeg samen te stellen.

Ganaye is momenteel nog eigendom van KV Oostende. Dus Textor moet nog met Oostende onderhandelen om het contract van Ganaye op te zeggen, maar de onderhandelingen zouden volgens Het Nieuwsblad wel al in een afrondende fase zitten.

Bij Oostende maakte Ganaye meteen indruk. In zijn 1e seizoen haalde hij Alexander Blessin en met een vrij goedkope ploeg eindigden ze 5e. Daarna begon het bergaf te gaan. Afgelopen seizoen was er een onsuccesvolle trainerswissel en de degradatie was onafwendbaar. Ook dreigden de spelers er even mee om te staken.

Toch wil Textor Ganaye graag binnenhalen. Bij onderhandelingen voor de transfer van Mickaël Biron raakte Textor onder de indruk van Ganaye. Het lijkt er dan ook op dat de Fransman naar RWDM zou gaan.