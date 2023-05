Barça-voorzitter praat mond voorbij tijdens titelviering: "Zo gaan we Lionel Messi volgend seizoen terug naar Camp Nou halen"

FC Barcelona kroonde zich gisteren tot Spaans landskampioen. Joan Laporta liet zich in het feestgedruis enkele opvallende quotes ontlokken over de terugkeer van Lionel Messi. Is een transfer héél dichtbij? Of nam de champagne de overhand van de voorzitter?

“We gaan er alles aan doen om Lionel Messi terug naar FC Barcelona te halen”, windt Joan Laporta er geen doekjes om. “We werken momenteel aan een goed plan om in orde te zijn met de Financial Fair Play én een beter team samen te stellen dat dit seizoen.” De voorzitter van Barça is er overigens van overtuigd dat Messi ook staat te popelen om terug te komen. “Messi is een goede vriend van de spelers die momenteel de titel aan het vieren zijn, hé. Ik ben er zeker van dat hij zelf ook heel blij is.”