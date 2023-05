Clubicoon Genk ziet het niet goed komen bij de Limburgers: "Ik zeg het al langer"

KRC Genk ziet de titel uit hun handen glippen. De voorbije twee matchen kregen de Limburgers uppercuts van Antwerp en Union. En dat nadat ze het grootste deel van het seizoen comfortabel aan de leiding stonden.

Wilfried Delbroek, die in 1999 en 2022 kampioen werd met Genk, ziet het niet meer goedkomen. “Er moet al veel gebeuren om deze situatie nog om te buigen", vertelt hij in HBvL. "Ik zeg al langer dat de ploeg die het best met de druk om gaat, kampioen wordt. Op dit moment lijkt dat Antwerp te zijn."

Genk zit volgens hem al langer in een dip. "Het lijkt nu misschien alsof Genk het tegen Antwerp en Union heeft weggegeven, maar als je kijkt naar de gigantische achterstand die Antwerp heeft goedgemaakt, dan kan je alleen maar concluderen dat de Genkse prestaties al veel langer in dalende lijn zitten.”

Er is volgens hem ook maar één remedie: winnen. "Hoe ze de drie punten pakken, maakt even niet uit. Ze mogen vooral niet met twijfels of schrik het veld op stappen, want dan zijn ze bij voorbaat verloren. Niet te veel nadenken, gas geven en er het beste van maken.”