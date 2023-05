Hebben ze in de Kempen goud in handen? Australisch international verkiest Westerlo boven Manchester City en moet dat zelfs uitleggen in de Engelse media

Met Jordan Bos heeft KVC Westerlo een Australisch toptalent naar de Kempen gehaald. Zijn keuze is alvast opvallend. De Australische international kon immers ook naar Manchester City.

We schreven gisteren al dat KVC Westerlo met Jordan Bos één van de grootste talenten uit het Australische voetbal naar het Kuipje heeft gehaald. Des te opvallend: de Australische international kon naar Manchester City, maar koos voor de Kemphanen.

"Ik heb mijn ploegmaats bij de Australische nationale ploeg om raad gevraagd", legt Bos zijn keuze uit in The Guardian. "Ze hebben me aangeraden om niet naar het loonstrookje te kijken. Ik heb dus gekozen op basis van speelkansen. Bij een te grote club is er altijd het risico om uit beeld te verdwijnen."

Mijn ploegmaats hebben me aangeraden om niet naar het loonstrookje te kijken

De 20-jarige flankverdediger is echter vastberaden om zichzelf in de kijker te spelen. "Ik ben er zeker van dat de Belgische competitie me zal liggen. Het is de ideale tussenstap om naambekendheid te verwerven. Ik ben dan ook héél dankbaar dat Westerlo me die kans wil geven."